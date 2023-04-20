SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aylık 25 metreküpe kadar doğalgaz 1 yıl ücretsiz

Son dakika haberi! Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk etapta günde 10 milyon metreküp doğalgaz çıkarılacak.

"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde meşaleyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." diyerek, "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

"KARADENİZ'DEKİ GAZ REZERVİMİZ 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI"

Bu projenin ilk adımı Ağustos 2020'de Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih sondaj gemisinin vurduğu sondajla atıldı.

TUNA-1 kuyusundaki bu sondajın ön verileri bize sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermişti. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisinin de katılmasıyla genişleyen çalışmalar sonunda rezerv miktarı 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi.

Bu arada bir diğer saha olan ÇAYCUMA-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Tabii sadece keşifle kalmadık, Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. Yaklaşık bir yıl önce Karadeniz'in altında keşfettiğimiz gazı karaya taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın haziranında önce sığ denizde, sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, marttan itibaren sistemin testlerine başladık.