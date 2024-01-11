SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüşecek

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 15'00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile saat 17.00'de Beştepe'de görüşecek.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüşecek
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. 

AK Parti ile MHP arasındaki seçim işbirliğinde sona gelindi.

Erdoğan ve Bahçeli arasında güncel ve bölgesel konuların değerlendirilmesi beklenirken AK Parti'nin pazartesi günü açıklayacağı 48 ildeki adaylarının da ayrıntılarının konuşulması öngörülüyor. 

Görüşme sonrasında bir açıklama yapılması beklenmiyor.

Saat 17.00'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

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