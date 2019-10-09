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Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı resmen başladı.



Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan duyurdu.



Erdoğan şunları kaydetti:



"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır.

EMRİ BÖYLE VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdiği ana ilişkin görseller, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"AMACIMIZ TERÖR KORİDORUNU YOK ETMEK"



Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

"SURİYELİ SIĞINMACILARIN ÜLKELERİNE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"



Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.



Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.

"TÜM BÖLGE HALKINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

PARTİ LİDERLERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da kabul eden Erdoğan, Şentop’a harekat ile ilgili bilgi verdi.



OKTAY: SURİYELİLERİN GÜVENLE DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da harekatla ilgili olarak "Barış Pınarı Harekatı, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak" açıklaması yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.



Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

VİDEO: HAREKATTAN İLK GÖRÜNTÜLER