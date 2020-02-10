SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Son dakika haberi!

Edinilen bilgiye göre toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.



Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.



Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi, bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçirmeyeceğinin altı çizildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...