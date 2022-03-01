SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus lideri Lukaşenko ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.

Haberler 01.03.2022 - 00:33 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 00:34

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus lideri Lukaşenko ile görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahelesi ve son gelişmeler değerlendirildi.

Belarus’taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

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