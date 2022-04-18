SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle iftar programında konuşuyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen iftarda büyükelçiler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bizi birbirimize yakınlaştırması, empati duygularımızı harekete geçirmesi gereken salgın, tam tersine toplumlar arasındaki uçurumu daha da derinleştirdi.

Elimizdeki imkanları tüm insanlığın istifadesine sunduk. Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık. Aşı hibelerimizi ve tıbbi malzeme desteklerimizi devam ettireceğiz.

Küreselleşmeyle beraber birbirimize karşı yükümlülüklerimiz artıyor.

Ukrayna krizinin çözümü için yoğun diplomatik çaba gösterdik. Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü.

Her iki tarafın güven duyduğu ülke olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Her iki taraf da İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduklarını belirtiyor.

Rusya ve Ukrayna liderlerini buluşturma teklifimi her fırsatta dile getiriyorum.

İki komşumuz arasında önce ateşkesin ardından da kalıcı barışın tesisi, insanlık adına yapılan en hayırlı işlerden biri olacaktır. Diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunacağına gönülden inanıyorum.

Türkiye, NATO'da vazgeçilmez bir müttefik olduğunu defalarca ispatladı.

Ukrayna savaşı, güvenlik ve enerji konusunda Türkiye'nin AB için ne kadar önemli bir ülke olduğunu göstermiştir.

Hem Suriye hem Irak'ın kuzeyinin terörden arındırılması için adım atmaktan çekinmiyoruz.

Mescid-i Aksa'da yapılanlar bizim için üzüntü kaynağı, bunları yaşamak istemiyoruz.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta istikrarın sağlanmasına öncelik veriyoruz.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri ile ivmeyi korumakta kararlıyız."









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