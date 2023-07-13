SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Beştepe'deki görüşme, saat 14.00'te başladı. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılması beklenmiyor.

Partisinin salı günü yapılan grup toplantısında konuşan Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yeterli olmadığını söylemişti.



Bahçeli, "8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 21 Haziran'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.