SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ısınmada 1 ay, sıcak su ve mutfakta 1 yıl ücretsiz

Son dakika haberi! Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk etapta günde 10 milyon metreküp doğalgaz çıkarılacak.

"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde meşaleyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." diyerek, "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

Ocak 2021'de kara tesisimize başladık. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.

"ÜLKEMİZİN DOĞALGAZ İHTİYACININ YÜZDE 30'UNU BURADAN KARŞILAYACAĞIZ"

Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz. Karadeniz'de gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı.

Kandil'deki teröristleri, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Bize ilk günden itibaren yapamazsınız diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. Londra'dan 300 milyar dolar getirdim diyor, ne getirdin, ne karşılığında getirdin.

KONUTLARDA DOĞALGAZ 1 AY ÜCRETSİZ OLACAK

Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla birlikteyiz. Fatih sondaj gemisi bir milletin kaderini değiştirdi.



Türkiye’nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, beraber olmanın birer sonucudur.



Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin.



İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...