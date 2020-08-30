SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

30.08.2020 - 11:16 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 11:25

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları,

" Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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