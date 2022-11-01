SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyete bu tür bir iftirada bulunamazsınız

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına, "Emniyet teşkilatına böyle bir iftirada, hakarette bulanamazsınız" diyerek, "Hükümetin, cari açığı uyuşturucudan temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara sözümü yarın söyleyeceğim." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyete bu tür bir iftirada bulunamazsınız

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"FETÖ'den PKK'ya kadar terör örgütlerinin hedefi olan emniyet teşkilatını sadece devlete ve millete hizmet edecek bir yapıya kavuşturduk.

yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden biri de huzurun kökleştirilmesidir. Türkiye yüzyılı, şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır.

Bunun teminatı sizlersiniz. Terör örgütlerine, uyuşturucu baronlarına, sapkın akımlara kaptıracak tek bir evladımız yok.

KILIÇDAROĞLU'NA UYUŞTURUCU YANITI

Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin.

Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara.

Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

Güvenlik güçlerimizi, seçilmiş Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet ediyor.

Hükümetin, cari açığı uyuşturucudan temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara sözümü yarın söyleyeceğim."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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