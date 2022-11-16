SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı doğrudan telefon ve mesaj yoluyla taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum."

"İkisi çocuk, 6 sivilin hayatını kaybettiği bu alçak saldırı, terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Bölücü terör örgütü Suriye ve Irak'ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar kimin arkasına saklanırsa saklansınlar, teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Nitekim emniyet birimlerimiz, hain saldırının faili olan teröristi ve işbirlikçilerini kısa sürede yakalamışlardır. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum."

"Tüm dost ve müttefiklerimizin de Türkiye'nin bu haklı mücadelesine desteğini bekliyoruz. Bir kez daha terör saldırısında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

"11 MİLYON TAHILIN DÜNYA PAZARINA SOKTUK"

"Rusya, Ukrayna ve BM ile birlikte tahıl koridorunu inşa ettik, 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini sağladık"

Sağlık hizmetlerinde Türkiye olarak büyük bir başarı hikayesi yazdığımıza inanıyorum. Kritik salgın günlerinde devasa birer kompleks olan modern tesislerin çok büyük faydasını gördük.

Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz TÜRKOVAC aşımızla dünyada corona virüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk.

İçinde bulunduğumuz sıkıntıların üzerinden G20'nin kararlı ve çözüm odaklı anlayışıyla üstesinden geleceğimize inanıyorum. Endonezya dönem başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum.



Tahıl anlaşması şu anda devam ediyor ve devam edeceği kanaatindeyim. Döner dönmez Sayın Putin'le temaslarımızı sürdüreceğim. Barışın yolu diyalogdan geçer.

F-16 ANLAŞMASI

F-16 konusunda Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerle daha önce New York'ta yaptığım görüşmelerde onlarım olumlu yaklaştığını söyledi.

Bizim Kuzey Irak'ta ya da Suriye'deki Kürtlerle bir sorunumuz yok, Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz olmadığı gibi.

TAKSİM SALDIRISI SONRASI YENİ BİR OPERASYON GELECEK Mİ?

Şu anda araştırmalar devam ediyor. Bu araştırmaların neticesinde ne gerekiyorsa onu yapacağımızı dünyanın bilmesi gerekiyor.

Endonezya'dan aldığımız taziyeler bizim için önemlidir. İstiklal Caddesi'ndeki saldırının ardından hava normale dönmüştür. Zaten 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz.

KKTC'NİN GÖZLEMCİ ÜYE OLMASI

Kuzey Kıbrıs'la ilgili bizim Türk Devletleri Teşkilatı'nda aldığımız karar geçerlidir. Bu kararla ilgili herhangi bir yerden herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur, bu iş bitmiştir. Olumsuz yaklaşan ülkelere gereken cevabı veririz.

POLONYA'DAKİ KÖYE FÜZE DÜŞMESİ

Rusya'nın bizimle bu işin alakası yoktur demesi bizim için önemli. Bütün bunların yanında sabah Olaf Scholz'la yaptığım görüşmede detaylı bir araştırmanın gerektiğini söyledi. Biden'ın bu füzelerin Rus yapımı olmadığı açıklaması da önemlidir.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...