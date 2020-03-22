SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esma anne' ile yaptığı telefon görüşmesini paylaşarak "Evlerimizde kalalım" uyarısını yineledi.

ntv.com.tr 22.03.2020 - 18:44 | Son Güncelleme : 22.03.2020 - 19:09

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Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Esma anne' ile yaptığı telefon görüşmesini Twittter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlerimizde kalalım" uyarısını yineledi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş.

Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün."

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI

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