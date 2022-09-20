SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16'ları alamazsak başımızın çaresine bakarız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Görüşmeleri kapsamında bulunduğu New York'ta Amerikan PBS kanalının konuğu olarak, dış politika ve dünya gündemine ilişkin soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatından öne çıkanlar şöyle;



RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

"200 rehinenin takası konusunda mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme çünkü orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor.

(Putin ve Zelenski) Israrla bu liderleri bir araya getirme arzumuz var. Henüz bunu başarabilmiş değiliz ama ümitsiz de değilim.

AB'YE ÜYELİK MÜZAKERELERİ

AB, 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak, sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü' diyecek. Görüşürüm. AB'ye bu noktada hesap verecek değiliz. Biz dünyanın parçasıyız, ne Doğu’nun ne Batı’nın. Ama Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyalamıştır, bizi ne yazık ki hala üye yapmamıştır. Güçlü konumu olan Türkiye’nin oyalama taktikleriyle bir kenarda tutulması çok manidardır. İster istemez farklı arayışlara girme durumunda olabiliriz.

ABD'DEN F-16 TALEBİ



Siyasi yaklaşımla F-16 konusunda Türkiye’ye yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış. En son Biden, çözüm noktasında bana söz verdi. F-16 konusunda eğer biz Amerika’dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız.

2023 SEÇİMLERİ



Seçimleri kazanma noktasında endişemiz yok. Meydanların dilini iyi bilirim. Halkımızın teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...