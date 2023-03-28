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SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceğini ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olarak Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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