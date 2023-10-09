SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin ve İsrail liderleriyle görüştü

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'a, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini, sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşmesinde, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...