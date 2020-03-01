SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.



Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.



NATO’da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil eylem düzeyinde de açık ve somut bir şekilde görmek istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirtti.

Türkiye’nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa’yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı, mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye’ye destek vermesi gerektiğini vurguladı.



Erdoğan, Türkiye’nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda Türkiye sınırlarına dayandığını belirterek, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa’dan ve Avrupa’dan somut çözüm önerileri ve destekler beklendiğini ifade etti.