SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Biz siyasi hayatımızın tamamında gençlerimize inandık. Sizlerin yolunu açmanın gayreti içinde olduk. Seçilme yaşı 30’du önce 25’e daha sonra 18’e biz indirdik. Niye bunlar yapmadı? Çünkü bunlar gençlerine güvenmiyordu. ‘Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız’ dediler.



Seçimlerin sonuçlarına göre 28. Dönemde Meclis’e giren en genç 58 milletvekilinin 4’ünün partimizden olması bunun ispatıdır. Meclis’te 30 yaş altı en çok milletvekili bulunan, grup yaş ortalaması en düşük olan parti de yine biziz. CHP, gençleri seçilemeyecek yer ve sıralarda aday gösterdi.



İlk defa oy kullanan 5 milyonu aşkın genci yok sayan zat, gitti toplam oyları yüzde 1’i bulmayan partilere 40’a yakın vekil hediye etti.

Bu deprem bölgesindeki insanlara bu denli hakaretler edilir mi? Sen kalkıp bunlara gönderdiğin 3-5 kuruşun propagandasını yapmaya kalkıyorsun, otellerden onları kovuyorsunuz.



Nasip olursa, bu hafta sonu zaten 4 vilayetimize, ardından Salı günü yine 2 vilayetimize daha gitmek suretiyle 6 deprem şehrimizi Devlet Bey ile birlikte ziyaret edeceğiz. Sıkıntıları hep birlikte giderelim istiyoruz. Oralarda yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizim canımız ciğerimiz biz buralarda yok bize az oy çıktı. Yok şöyle oldu böyle oldu diyemeyiz."



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...