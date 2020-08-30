SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Her konuda olduğu gibi savunmada da teknoloji tek başına yeterli değildir. İnsan kaynağımız dimdik ayakta.

Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir.

Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz.

Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.

Şimdi artık dün olduğundan daha gür bir sedayla düşmana hodri meydan diyoruz.

Biz mücadeleden korkmayız. Bu yolda şehit ve gazi vermekten çekinmeyiz.

Yunanistan ve Fransız halkı, kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri biliyor mu?

Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık.



On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?

Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz.



Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını koruma kararlılığını gördü.



Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiye'sini miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır."



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

