Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.

PUTİN RUSYA'YA DAVET ETTİ

Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Kremlin'den geldi.

Açıklamada, iki liderin Türk ordusu ve Suriye hükümet güçleri arasında olası çatışmaların önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Görüşmede Putin, YPG'nin elindeki DAEŞ'lilerin serbest bırakılmaması gerektiğini de vurguladı.

Açıklamada Putin'in Erdoğan’ı çalışma ziyareti için yakın zamanda Rusya’ya davet ettiği, Cumhurbaşkanı'nın da bu daveti kabul ettiği belirtildi.

