SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridor için Zelenski ve Putin'le görüşecek

SON DAKİKA HABERİ: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, insani koridor için Cumhurbaşkanına teklifte bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün veya yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu anlamda görüşme yapacağını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridor için Zelenski ve Putin'le görüşecek
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