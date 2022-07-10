SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid’i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.



1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.