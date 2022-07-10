SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

Haberler 10.07.2022 - 21:26 | Son Güncelleme : 10.07.2022 - 21:45

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü

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Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, -İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid’i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.

1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.

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