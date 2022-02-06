SON DAKİKA HABERİ:  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Herzog, Covid-19 testi pozitif çıkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 21:27 | Son Güncelleme : 06.02.2022 - 21:43

SON DAKİKA HABERİ:  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

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Son dakika haberi! İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HERZOG'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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