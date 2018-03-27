Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de bir telefon görüşmesi yaptı.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El-Sani ile görüştü
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.