Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'ye geçen belediyeler öç alma peşinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

19 yılda büyük başarılar elde etmiş biz partiyiz. Elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin eseridir. Milletimiz son 19 yılda büyük bedeller ödedi. Pek çok badire ile yüzleştik ama yılmadık. Defalarca sınandık, tehdit edildik, içeriden ve dışarıdan sayısız saldıraya maruz kaldık. Ancak milletin idaresini sırtlanlara yedirmedik.

Tabii 19 yılda yoldan ayrılanlar oldu. Ancak biz bunlara aldırmadan kutlu yürüyüşümüze devam ettik.

Çöplerde devraldığımız İstanbul şu an yine çöplerle kaplı. Haliç devraldığımızda nasıldı.Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz. Şimdi nasıl, yunuslar geziyordu. Çöp, çamur ve çukur yine milletin derdi oldu.

Bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem olmuş durumda. İş bilenin kılıç kuşananın. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Kılık kıyafetlerine göre yeniden yargılanma başladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma, intikam alma hevesiyle hareket ettiğini görüyoruz

Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diyenler göreve geldikten sonra binlerce insanı işinden etti.

Sandıklar kapandıktan sonra biz halkını unutanlardan olmadık.

Şehir planları uzun planları uygun şekilde hazırlanacak, alt yapı ve ulaşım planlamaları hazırlanacak, kentsel dönüşüm çalışmaları ihtiyaçlara göre düzenlenecek, akıllı şehirler imkanı ile çevreye saygıyı duyan şehirler oluşacak.

Rize'de Ayder Yaylası'nı dolaştık. Alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Ardından da Uzungöl'ü de ele alacağız.

25 Ağustos'ta Ahlat'a gideceğiz. Ahlat'a güzel bir cumhurbaşkanlığı külliyesi ve 2 öğrenci yurdu inşa etmiş durumdayız.

Yerel yönetimler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere yılda 4 milyon üye kaydını gerçekleştirme hedefimiz var.