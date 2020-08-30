Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atmaca yıl sonunda envantere girecek

Cumhurbaşjanı Recep Tayyip Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri Araştırma Merkezi'nin Açılış Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''30 Ağustos bağımsız ve şeref için bir milletin neleri göze alabileceğinin en büyük göstergesidir. 98 yıl önce her türlü yokluğa rağmen şehitlerimizin kanlarıyla kazanılan bir zaferi kutluyoruz. Malazgirt nasıl bizimse Çanakkale de öyle bizimdir. 2023'te yüzüncü yaşını kutlayacağımız Türkiye, bu topraklarda kurulan ilk değil sonuncu ülkedir.

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanların oyunlarına bugüne kadar gelmedik, asla fırsat vermedik. Zafer diye bir kararlılığınız varsa bu eserleri yaparsınız.

Zaferler eserlerle kutlanır, lafla değil. Bize çok daha iyileri yakışır.

Türkiye adeta kastılı bir şekilde yurt dışına bağımlı konuma getirilmiştir. 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi eleştiren kişiler aynı sığ insanlardır.

Son 18 senede bu kayıpları telafi etmenin mücadelesini verdik. Adeta felç olmuş savunma sanayisinin ayağa kalkması için uğraştık. Kendi imkanlarımızla imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan almama politikası güttük.

''ARTIK UZAY LİGİNDEYİZ''

Bugün 700'e yakın savunma projesi yürütülüyor. Sektördeki firma sayımız bin 500'e yaklaştı.



İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz. Sınır ötesi operasyonları başarıyla gerçekleştiriyoruz.



Ülkemizin ilk deniz füzesi olan Atmaca'ya ayrı bir parantez açmak gerek. Yıl sonunda envantere girecek. Artık uzay ligindeyiz.