Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın şartlarına rağmen üretime ara verilmedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi. 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız.



Normalleşme takvimi ile birlikte bir taraftan kayıpları telafi ederek diper yandan da üretimimize devam ettik. Ülkemiz sadece sağlık turizmi değil, her alanda Covid-19 sürecinden güçlenerek çıkacaktır.

Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.

Güncel fiyatlara göre belirlenmiş, özgün bir teşvik sistemi ile daima üreticimizin yanında olduk. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır. Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terketmedik.

Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.

85 teknoparkımız 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık.

Cuma günü İç Anadolu'nun en kritik projelerinden Ankara-Niğde projelerinden Ankara-Niğde Otoyolu'nu hizmete sunacağız. Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik. Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik. Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı