Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7'li masayı sandığa gömeceğiz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklarından satırbaşları;

"Gençlerin 7'li masaya karnı tok. Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz.

Biz 6 Şubat depremleri nedeniyle uzunca bir süre dikkatimizi, vaktimizi ve enerjimizi depremzedelere verdi. Deprem bölgesini asla ihmal etmedik, bakanlarımız gece gündüz sahada.

"7'Lİ MASA 14 MAYIS'TA MEVTA OLACAK"

Bu sırada 6'lı masa terör örgütü uzantısı ile 7'li masa oldu. PKK ve FETÖ üyeleri Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için inlerinden çıkmaya başladı. Bunlar 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacak. İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok.

Cumhur İttifakı'ndaki hasbi ortaklığımızla yola devam ediyoruz. Bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldi.

14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nı sandığa gömeceğiz.

Bay Kemal, bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor. arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor.

"DEPREM BÖLGESİNDE 650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"



Deprem bölgesinde bir yıl içinde 319 bin konut yapacağız. Toplamda ise yaptığımız konut sayısı 650 bini bulacak. Bayramın ikinci günü de tamamlanan köy evlerini teslim edeceğiz.

CHP ve bölücü örgütün uzantısı HDP, LGBT'cidir. LGBT'ye karşı bunlardan bir ses duydunuz mu? Duymadınız. Bunlar da aile kutsiyeti diye bir şey yok. Ama biz ailemizin kutsiyetine inanıyoruz.



"AİLE KURUMUNU KORUYACAĞIZ"

Aile kurumunu yıkmaya yönelik kampanyalar hız kazandı. Ailemizi maddi, manevi tedbirlerle koruyacağız.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.



En az bir bireyi çalışmayan aile bırakmayacağız. Şimdiye kadar verdiğimiz sözlerin tamamını tuttuk.

Hayal satmadık, ayakları yere basan projeler uyguladık, yatırımlar yaptık.

14 Mayıs'ta Denizli'den yine rekor bir destek istiyorum. Tüm milletvekillerini AKP'den çıkarmaya hazır mısınız?

Kardeşlerim, biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık eksikliklerini böyle tamamladık.

Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar liralık yaptırım yaptı. Peki bunlar ne yaptı? İzmir bunlarda değil mi? Yğamur yağdığında her tarafı sel götürüyor, Körfez'de kokudan durulmuyor."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...