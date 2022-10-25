SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth için taziyelerini iletirken, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles ile görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, -Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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