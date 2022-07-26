SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile telefonda görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede savunma sanayii iş birliği başta olmak üzere Türkiye-Malezya ilişkileri ele alındı.

Haberler 26.07.2022 - 15:42

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile telefonda görüştü

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