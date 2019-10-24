Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım.



Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize.



Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz.



Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu.



Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir.

Ayn el Arab'a ve Münbiç'e de biz Türkiye olarak, Türk orduları olarak şu anda oralarda da bir gözetim veya kontrol durumumuz olacak. Ama en önemlisi de Tel Abyad'dan Cerablus'a doğru oradaki bütün bizim sınırla Suriye tarafında 10 kilometre derinliğinde yine bir barış koridorunu biz şu anda açmış olduk.

Trump'la yaptığımız telefon görüşmesinde 'Bu Amerika gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir, bu tavrı kınıyorum.' dedim."



Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz."

Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler.



Biz inşa ve ihyaya geldik, yıkmaya değil.

(DAEŞ'liler) Az sayıda da olsa maalesef Türk de var. Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz."

Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar.

Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar.



Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına böyle bir bela gelmesin."

Arap Birliği, İslam dünyasının hiçbir meselesine cevap üretememiştir.



Tüm İslam dünyasına sesleniyorum; Tayyip Erdoğan ve bizim siyasi hareketimiz ne bölgesel milliyetçilik ne kavmiyetçilik yapar.

Bizim terörden temizleyeceğimiz bölgede imar çalışmalarına hala bekliyoruz destek verecekler mi? 'Tamam biz veriyoruz' diyeni daha görmedik."



(Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur diye düşünüyorum.



Merkez Bankası bağımsızdır derken, milletime hesabı Merkez Bankası mı ödeyecek, sandığa Merkez Bankası'nın başkanı mı gidiyor? Hesabı biz veriyoruz."

Tek haneliye (faiz) geçtiğimiz anda çok daha seri olarak enflasyonda da ciddi manada düşüşü hep beraber göreceğiz."

Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız, bunların yerli ve milli olması bizi ciddi manada rahatlattı."

Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı yaptık, terör koridoruna da bu sayede balyozu indirdik.

TSK'nın 7 şehidi var, 95 askerimiz yaralı. Suriye Milli Ordusu'nun 96 şehidi, 374 yaralısı var. 20 sivil şehidimiz, 187 sivil yaralımız var."

