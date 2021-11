Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen'in kamu görevlilerinin haklarını savunmanın yanında kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan'ın çizdiği çerçevede, Türkiye'de ve tüm dünyada hakkın, adaletin, merhametin, özgürlüklerin gür sesi olduğunu söyledi.



Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda, konuşmasına, Memur-Sen çatısı altında ülkenin dört bir yanında emek mücadelesi yürütenlere selam göndererek başladı.



Bu güzel atmosferde kalplerini buluşturan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Yönetim Kurulu'na teşekkür eden Erdoğan, kendileriyle son olarak 2,5 sene önce Ankara'daki yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla bir araya gelip hasret giderdiklerini hatırlattı.



Erdoğan, bugün, "Büyük Türkiye Buluşması"nda bir kez daha kendileriyle beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ahde vefaları ve muhabbetleri için teşekkür etti.



Memur-Sen üyesi gençlerin, "Dik dur eğilme Memur-Sen seninle" sloganları üzerine, "Dimdik ayaktayız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Rabbim aramızdaki bu dayanışmayı daim ve kaim eylesin diyorum. Bu vesileyle Memur Sen'in kurucu genel başkanı, fikir, dava, aksiyon ve gönül adamı, şair ve mütefekkir merhum Mehmet Akif İnan'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Merhum İnan 'Kim demiş her şeyin bitişi ölüm. Destanlar yayılır mezarımızdan' derken işte bugünleri anlatıyordu" açıklamasını yaptı.



"Akif İnan'ın en önemli eseri olan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, bugün 1 milyon 50 bine ulaşan üye sayısıyla ülkemizin en büyük konfederasyonu olarak büyük ve güçlü Türkiye davamıza omuz veriyor." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vefatının üzerinden geçen 20 yıla rağmen merhum İnan'ın mütevazi imkanlarla kurduğu müesseseler, aziz milletimizle birlikte tüm emekçilere, mazlumlara, mağdurlara hizmet etmeyi sürdürüyor. Memur-Sen kamu görevlilerimizin haklarını savunmanın yanında Akif İnan'ın çizdiği çerçevede, ülkemizde ve tüm dünyada hakkın, adaletin, merhametin, özgürlüklerin gür sesi oluyor. İnsanı ve insan onurunu esas alan özgün bir sendikacılık anlayışıyla bu çatı altında yürütülen çalışmalar elbette her türlü takdirin üzerindedir. İdeolojik sendikacılıkla arasına mesafe koyan Memur-Sen, milli iradenin güçlendirilmesi yönünde atılan her türlü adıma da destek vermiştir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen'in 28 Şubat başta olmak üzere darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüslerin karşısında dik bir duruş sergilediğinin altını çizerek, "27 Nisan bildirisinden 367 garabetine, gezi olaylarından 17-25 Aralık girişimine, 15 Temmuz ihanetinden 16 Nisan referandumuna kadar ülkemizi, milletimizi, istiklalimizi, istikbalimizi ilgilendiren her kritik hadisede Memur-Sen onurlu, dirayetli, demokratik bir tavır takınmıştır. Son 19 yılda vesayetçi sisteme, cuntalara, ihanet çetelerine ve terör örgütlerine karşı verdiğimiz zorlu mücadelede dağ gibi yanımızda duran Memur-Sen'e, Memur-Sen'in siz yürekli mensuplarına burada bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kemal Kılıçdaroğlu, memurların hepsini tehdit ediyor. Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmaz.



Çanakkale'de 18 Mart Köprüsü'nün son tabliyenin vidasını sıktı. İnşallah 18 Mart'tan önce ulaşıma açaçağız. Şimdi bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeğiz. Burası 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış bir köprü. Biz bunu yap işlet devret modeliyle yaptık. 12 yıl sonra bu köprü devlete kalacak. Türk firmaları ve Kore işbirliği ile yaptık. Şu anda burada 5 bin kişi çalışıyor.



Millet aç diyor. Yahu burada beş bin kişi çalışıyor. Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.



Dün Çanakkale'de muhteşem bir açılış konuşması yaptık. Troya'da gençlerle buluştuk.



Ya siz neler yaptınız ki? Belediyelerinizde bizim insanlarımızı kapıya koydunuz. Hani yapmayacaktınız? Akşam yalan, sabah yalan.



Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Ne işin vardı senin orada? Çünkü Bay Kemal'de gezici. Siz değil miydiniz Bezmialem Cami'ne bira kutularıyla giren. Bunlar tahribat yapar, biz iş yaparız.



Bay Kemal, öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor.



Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız var. Cudi'de Gabar'da teröristleri bunlarla yok ediyoruz.



Bizim dünyamızda sadece kardeşlik varken, karşımızdakiler insanımızı ötekileştirme hesabı yapıyor.



Sandıkta milletten yediği tokadın rövanşını herkesi tehdit ederek almak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız.



"Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeyi alışkanlık haline getirmiş bir avuç elite rağmen büyüttük.



Seçimden önce liyakat diyenler, seçimden sonra belediyeleri terör örgütü yandaşlarına açtı.



Bunların hayalindeki Türkiye, ekonomisi IMF komiserleri tarafından yönetilen bir ülkedir.

Memurları tehdit edenlerle güçlü bir Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor.

Memurlarımızı şu anda kadar enflasyona karşı hiç ezdirmedik, bundan sonra da edirmeyeceğiz.

Öğretmenlerimiz başta olmak üzere 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonunba kadar çözmeyi planlıyoruz."