SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NTV Haber 13.08.2020 - 15:48

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştir. 

Görüşmede ikilinin, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz’deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti. 

Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi. 

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