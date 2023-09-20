SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurul görüşmeleri için gittiği New York'ta temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul eden Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde ise BM'nin 78’nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etmişti.