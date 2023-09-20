SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i kabul etti

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i kabul etti
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Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurul görüşmeleri için gittiği New York'ta temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. 

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul eden Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde ise BM'nin 78’nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etmişti. 

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti (İşte verdiği mesajlar)

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti (İşte verdiği mesajlar)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resepsiyona katıldı

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