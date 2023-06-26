SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti. Görüşmede güven tazelemiş hükümetlerin ilişkilerin geleceği açısından fırsat olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti
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Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin -Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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