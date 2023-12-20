SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılma gayretleri ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi’ye başarılar diledi. Yeni dönemin -Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

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