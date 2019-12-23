SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Noel mesajı yayımladı
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Noel mesajında "Barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
23.12.2019 - 20:24| Son Güncelleme : 23.12.2019 - 20:25
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