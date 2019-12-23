SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Noel mesajı yayımladı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Noel mesajında "Barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

erdoğan malezya.jpg

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...