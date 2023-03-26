Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin yaralarını tamamen saracağız

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yurtlarda kalan depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır

Ölen canları getir getiremeyiz ama yıkılan her şeyi yeniden yaparak depremin yaralarını tamamen saracağız.

Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bu defa da yanımızda yer alacağına inanıyorum."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...