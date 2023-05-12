SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayında soruları yanıtlıyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere iki gün kala televizyon kanallarının ortak canlı yayınında soruları yanıtlıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Beyin çekilmesine üzüldüm. Kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal’in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Terör örgütlerini içselleştirmiş bir kişiden bahsediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli.

Sayın İnce'yi aradım. Muharrem Bey’in bu kararının arkasında şüphesiz ki namuslu insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu anladım. Bir insanın her şeyden önce namusu çok önemli. Bu bir FETÖ taktiğidir ve bunlar geçmişte de yapıldı. Avukatlarına görev verdiğini kendileri ifade ettiler. Biz de devlet olarak, yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Böyle bir yarışta yalnız bırakmak doğru olmaz. Yarış keşke dörtte dört devam etmiş olsaydı. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki sonucu hayır olsun.

Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikecek bir güce kavuşacak. Vatandaşım pazar günü cevabını verecek. Kandil'den talimat alanlara Pazar günü benim milletim cevabını en güzel şekilde verecektir.

BATI BASININDAKİ SEÇİM YAZILARI

Kampanyanın öncesinde Biden’ın ‘Erdoğan’ın saf dışı edilmesi’ yönünde açıklamaları vardı. Bu açıklamayı acımasızca yaptı. Bu açıklamadan sonra da biz defalarca bir araya geldik. Kendisine sorunca çark etmeye çalıştı. Şimdi de Bay Bay Kemal Rusya’ya saldırdı. Rusya’dan da Sözcü Peskov, ‘Bunu ispatlaması gerekir’ dedi. ‘Bunu ispatlayamazsa bunun altından kalkamaz’ dedi. Bay Bay Kemal, sen bu siyaseti hala öğrenemedin. ‘Rusya’ya yaptırım uygulayacağım’ diyor. Avrupa’daki birçok ülke de böyle dedi sonra geri vitese taktı. Böyle devlet yönetilmez. Bağları koparmamak lazım. Ben ABD ile de dostum, Rusya ile de dostum. Batı’da bize kindar olanlarla da dostum.

14 MAYIS SEÇİM SONUCU MESAJI

Biz hiçbir zaman milli iradeden taviz vermedik. Milletimiz farklı bir karar verirse demokrasinin gereğini yaparız. Sandık sonucuna saygısı olmayanın millete saygısı da yoktur. Milli iradenin üstünlüğünden hiç taviz vermedik. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edecektir. Karşımızdan da aynı taahhüdü bekliyoruz. Maalesef Kılıçdaroğlu sandık güvenliği diye tutturdu. Koy elamanlarını oraya. Milletimizin pazar günü inşallah şahsıma tekrar Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine ben inanıyorum. Yurt içinde, yurt dışında. Gerisi koalisyon masasının kendi meselesidir, o da bizi ilgilendirmez.





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