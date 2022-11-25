SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan ile ticaret hedefimiz 5 milyar dolar

Son dakika haberi! Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ülkelerimiz ve halklarımız arasında bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri kapsamında yarın iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.

FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum."



Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Ortak değerleri paylaşan Türkiye ve Pakistan Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda dayanışma içinde hareket etmektedir. Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi, Afgan kardeşlerimize karşı insani görevimizin ötesinde ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizin etkilerinin giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün suya indirdikleri MİLGEM korvet gemisinin Pakistan için hayırlı olmasını da temenni etti.

