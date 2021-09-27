SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parkta yatanların bir kısmı öğrenci değil

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

BM'yi eksiklerine rağmen insanlığın sorunlarını çözecek en önemli kurumlardan biri olarak görüyoruz.

Türkiye, iklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor. Önümüzdeki ay Paris İklim Anlaşmasını onaylama kararı aldık. Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız.

Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz.

Sıfır emisyon hedefiyle hazırlanacak eylem planlarını hayata geçireceğiz.

Türkiye ekonomisi salgın şartlarını geride bırakarak hızla yol alıyor.

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim alınan önlemlerle başarıyla sürüyor.

Son zamanlarda bazı park ve bahçelerde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok.

Özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin üzerindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle bu konuda çok ileridedir.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...