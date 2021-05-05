SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Sputnik V'yi görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Covid-19’la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı 05.05.2021 - 16:51 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 17:00

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Sputnik V'yi görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Covid-19’la mücadelede iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya’dan Türkiye’ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkıyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.

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