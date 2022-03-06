SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü.

Haberler - NTV Haber 06.03.2022 - 12:52 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 13:51

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

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Rusya-Ukrayna savaşının 11. gününde geçici ateşkes başladı... Rus ordusu Kiev'in kapısında

Son dakika haberi! 

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 11. gününde.

barışa yönelik girişimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün NTV'de yaptığı açıklamada Erdoğan'ın görüşmede "Savaşı durdurun, ateşkese şans verin" mesajını vereceğini söylemişti.

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