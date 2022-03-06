SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

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Rusya'nın Ukrayna saldırısı 11. gününde.

Türkiye barışa yönelik girişimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılması bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün NTV'de yaptığı açıklamada Erdoğan'ın görüşmede "Savaşı durdurun, ateşkese şans verin" mesajını vereceğini söylemişti.

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