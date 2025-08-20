SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

ABD'de gerçekleştirilen Trump-Putin ve Trump-Zelenski görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesini Rus haber ajansı Interfax duyurdu.

Görüşmenin gündeminde Ukrayna vardı. Liderler bölgesel konuları da ele aldı.

ALASKA ZİRVESİNDEN SONRA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da bir araya gelmişti.

Gündemde yine Ukrayna vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından bir paylaşımda bulunmuştu. Alaska zirvesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

LAVROV, İSTANBUL ANLAŞMASINI HATIRLATTI

Erdoğan-Putin görüşmesinin yanı sıra Ukrayna'daki savaşa ilişkin yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna krizinin kökünde yatan sebepleri giderek daha iyi anladığını söyledi.

"Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri konusunda, 2022 İstanbul Anlaşması iyi bir örnek." diyen Lavrov, "Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantisinin sağlam olmasından yanayız. Güvenlik konusundaki sorular Rusya olmadan çözülemez." dedi.