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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus lider Putin'le görüştü. Görüşmede 4 Nisan'da yapılacak zirve ele alındı. İki lider her alanda ilişkileri geliştirme kararlılığını teyit etti.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemerovo’daki bir alışveriş merkezinde 25 Mart’ta meydana gelen yangında yaşanan can kayıplarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus halkına başsağlığı dilediği görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığı da teyit edildi.

Suriye konusunda İran’ın da katılımıyla 4 Nisan’da Ankara’da liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü zirve vesilesiyle yüz yüze de görüşecek olan Erdoğan ve Putin’in, söz konusu toplantının yanı sıra ikili ilişkilere de değindikleri belirtildi. 

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