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SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanlarla iftarda bir araya geldi

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Romanlarla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak, "Roman kardeşlerimin bende ayrı bir yeri var, kardeşliğimizin zedelenmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın romanını da siz kardeşlerimizle birlikte yazacağız." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanlarla iftarda bir araya geldi
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Roman kardeşlerimiz için elimizden geleni yaptık. Öncelikle mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ön yargıları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur. 

Roman kardeşlerimize yönelik haksız adaletsiz, çarpık bakış açışının kırılması yönünde aşama da kaydettik. Diğer toplum kesimlerinde olduğu gibi Romanlarla ilgili bir sıkıntı varsa da hepsinin üzerine gittik. Ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi açtık. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz.

Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor.

Bugüne kadar çeşitli şehirlerimizde 5 bin 133 konutu, parkları, bahçeleri, spor alanlarıyla yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik. Biz çocukluk çağlarımızdan biriz, beraberiz, kader arkadaşıyız. Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük, bu yollarda beraber yürüdük. Eksiklerimiz olsa da inşa ettiğimiz , her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir. İnşa ettiğimiz Türkiye, eşitlikçi bir Türkiye'dir. 14 Mayıs'ta başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Türkiye'yi her alanda hep birlikte bir üst lige taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nın romanını da siz kardeşlerimizle birlikte yazacağız."

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