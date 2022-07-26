SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidiyor.

5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Görüşmede birçok önemli konunun masaya yatırılması bekleniyor. İki liderin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durumu ele alması bekleniyor.

Ukrayna savaşı ve Suriye'ye olası bir yeni harekat da gündemdeki konu başlıklarından olacak.

Erdoğan ve Putin en son 19 Temmuz'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" için gittikleri Tahran'da ikili bir görüşme yapmışlardı.



