SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde Rusya lideri Putin ile bir araya gelecek.

Haberler - NTV Haber 26.07.2022 - 15:55 | Son Güncelleme : 26.07.2022 - 16:09

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
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Son dakika haberi! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidiyor.

5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Görüşmede birçok önemli konunun masaya yatırılması bekleniyor. İki liderin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durumu ele alması bekleniyor.

Ukrayna savaşı ve Suriye'ye olası bir yeni harekat da gündemdeki konu başlıklarından olacak.

Erdoğan ve Putin en son 19 Temmuz'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" için gittikleri Tahran'da ikili bir görüşme yapmışlardı.


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