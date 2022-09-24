SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Uzun bir yolculuk yaptım. Özbekistan'dan ABD'ye geçtik. New York'ta dünyaya hitap ettik. Milletimizin adına arka arkaya görüşmeler yaptık.Yabancı ülkelerin temsilciliklerinden sürekli teşekkürler aldık.

Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Myanmar'da Türkiye var.Arakan'da Türkiye var. Nereye giderseniz gidin, dünyanın her yerinde Türkiye var.

Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmıştır. Belediye başkanı adayı oldu İstanbul'da. Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Benim ülkem bunlara kalsa nasıl bir durum olur?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne bir adım daha yakınlaşıyoruz. Sakarya Meydan Muharabesi'nin 100. yılını geride kutladık. Coşkuyla kutladık.

Adapazarı bölgesi Milli Mücadele'de Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı bir mücadele vermiştir. Adapazarı'nın tüm kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu gazi şehrimizi kalkındırmak için gce gündüz çalıştık, çalışıyoruz.

Eğitimde 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün burada yapıyoruz. 250 milyon liralık sağlık yatırımını bugün açıyoruz.

Sakarya'yı yeni ve daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Sakarya'ya son 20 yılda 42 milyar liralık yatırım yaptık. Sosyal yardımlarla Sakaryalı yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 3 milyar liralık kaynak aktardık. Halen 7 adet sağlık tesisimizin inşası devam ediyor.

Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında 7 farklı kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...