SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da konuşuyor

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da konuşuyor.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da konuşuyor

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da partisinin Gençlik Bluşması programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle beraberiz. Önümüzdeki seçimlerin sizler için ne anlama geldiğini özellikle biliyorum. Her seçim önemlidir. Gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha önemlidir.

Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. Adını "İlk Oyum Erdoğan'a", İlk Oyum AK Parti'ye" olarak belirlediğimiz kampanyanın ilk adımını burada atıyoruz. 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek Özgür iradeleriyle oy kullanacak. Sizlerden her şeyden önce oyunuza, iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. 

Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü geleceğimizi ufku açık gençlere emanet edebiliriz.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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