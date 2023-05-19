SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

KILIÇDAROĞLU ÜMİT ÖZDAĞ'I ZİYARET ETMİŞTİ



Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüştü.



1,5 saatlik görüşmenin ardından iki lider açıklama yapmış ve Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin demokrasiye, dayanışmaya ve sorunları aşmaya ihtiyacı olduğu ifade etmişti.



ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Özdağ, bazı sorular sorduklarını belirterek "Aldığımız cevap çerçevesinde yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. Kısa zaman içerisinde görüşlerimizi paylaşacağız." diye konuşmuştu.