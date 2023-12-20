SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Vucic'i seçim zaferinden ötürü de tebrik etti.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024, zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü bir yıl olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024, zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü bir yıl olacaktır

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede -Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...